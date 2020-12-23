ОБСЕ встревожена пропажей 93 украинских танков в Донбассе

Специальная мониторинговая миссия ОБСЕ в Донбассе зафиксировала пропажу 93 украинских танков Т-64 и 14 самоходных артиллерийских установок «Акация» и «Гвоздика» в местах их постоянной дислокации. Это вызывает серьезную обеспокоенность у наблюдателей.

В отчете миссии отмечено, что исчезновение такого огромного количества военной техники косвенно может указывать на то, что Украина готовится к масштабным боевым действиям на территории Донбасса, сообщает «Репортер». Тем более, что на ряде участков у линии соприкосновения сторон наблюдателями была замечена замаскированная и спрятанная боевая техника ВСУ.

А между тем военные действия, которые на востоке Украины идут с 2014 года, бюджету Украины обходятся недешево. Вице-премьер Украины и замглавы украинской делегации в контактной группе по урегулированию конфликта в Донбассе Алексей Резников заявил, что речь идет о нескольких десятках миллиардов долларов.

Источник: Информационное агентство «Informing»,

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