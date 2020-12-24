Появился список выплат и пособий, которые россияне получат в 2021 году

Сегодня, 00:25

Ольга Громова

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Появился список выплат и пособий, которые россияне получат в 2021 году

С января 2021 года граждане России смогут получить ряд выплат, часть из которых были назначены правительством еще в нынешнем году. Список опубликовало агентство URA.

Пенсионеры могут рассчитывать на индексацию пенсий. С первого января их выплаты будут проиндексированы на 6,3 процента. Речь в данном случае идет о неработающих пенсионерах. Для россиян, которые, даже находясь на оформленном законном отдыхе, продолжают работать, пересчет не предусмотрен.


В 2021 году будет проиндексирован и материнский капитал - на 3,7 процента. Его размер составит 483 882 рублей на первого ребенка и 639 432 рублей на второго.

С января родителям, у которых есть дети от трех до семи лет, положены выплаты, равные прожиточному минимуму в регионе. Средства будут насчитываться только тем, чей доход ниже прожиточного минимума.

С 2021 года увеличатся пособия по уходу за ребенком до достижения им полуторагодовалого возраста. Их размер будет равен 6 752 рублям.

А при появлении малыша на свет россияне могут рассчитывать на получение пособия в размере 18 тысяч рублей. С февраля эти выплаты будут проиндексированы.

Источник: Информационное агентство «Informing»,
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