Россиян предостерегли от хранения сбережений в долларах

Россиянам стоит остерегаться покупки американского доллара и хранения своих сбережений в американской валюте, поскольку санкционный режим США расшатывает ее, подрывает устойчивость. Такого мнения придерживается заместитель председателя Банка России Алексей Заботкин.

По его словам, санкционные ограничения, вводимые Вашингтоном в отношении других государств, сказываются на «американце», ибо из-за этого надежность доллара как средства сбережения и платежей для международных участников снижается.

«Это год за годом будет ослаблять его использование», — цитирует Заботкина «Лента».

Доллар, в течение многих лет являющийся главной мировой резервной валютой, в начале декабря этого года на фоне новостей о появлении нескольких эффективных вакцин от коронавирусной инфекции упал до многолетнего минимума по отношению к ряду других валют.

Что касается российского рубля, он также утрачивает свои позиции и слабеет, но по другой причине - на фоне снижения цены на нефть по причине появления в Британии очень заразного (на 70 процентов по сравнению с первоначальным) штамма коронавируса.

Источник: Информационное агентство «Informing»,

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