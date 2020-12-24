НАТО делает из стран Прибалтики «пушечное мясо», размещая в них свои военные базы

Сегодня, 10:55

Ольга Громова

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НАТО делает из стран Прибалтики «пушечное мясо», размещая в них свои военные базы
Политолог Александр Дудчак

НАТО, размещая свои военные базы в странах Прибалтики и Польши, ставит под их удар российских ракет, заявил политолог Александр Дудчак.

Генерал бундесвера и начальник штаба армии США в Висбадене Джаред Зембритцки недавно отличился громким заявлением, сказав, что главной угрозой для НАТО является Россия. Однако, подчеркнул он, в трех прибалтийских странах размещены четыре боевых группы Альянса для противостояния этой угрозе.

Дудчак удивлен подобным заявлением, ведь РФ никаких агрессивных действий не предпринимала.

«В очередной раз мы видим, что НАТО подступают к границам РФ, вопреки всем договоренностям, принимают в свой состав бывшие советские республики, окружают РФ военными базами и системами ПРО», - отметил политолог в эфире Nation News.

Дудчак подчеркнул, что инициатором российских конфликтов Москва никогда не выступала, тогда как НАТО устраивал государственные перевороты, уничтожая целые суверенные государства. Хотя потребность в угрозе для Альянса объяснима - она нужна для увеличения и пополнения своего военного бюджета.

«НАТО постоянно пытается расшатать РФ, систему государственной власти, вызвать недовольство у населения под любым поводом. Они были бы рады сожрать ее как суверенное государство. Они считают, что все экономические проблемы могут поправить за счет России», - прокомментировал он.

Альянс не остановится ни перед чем. Он готов погубить прибалтийские страны, превратив их в пушечное мясо, лишь бы «насолить» РФ.

«Надеясь найти слабое место России, в Альянсе осознают, что государства, в которых размещены их военные базы, станут мишенью для российских ракет. Судьба колониальных территорий второстепенна для метрополии», - резюмировал он.

Источник: Информационное агентство «Informing»,
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