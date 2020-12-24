Аналитик: Рубль может повторить судьбу турецкой лиры

Сегодня, 15:35

Ольга Громова

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Аналитик: Рубль может повторить судьбу турецкой лиры
Аналитик ИК QBF Олег Богданов

Российский рубль может повторить судьбу турецкой лиры, предупредил ведущий аналитик ИК QBF Олег Богданов.

В своей колонке для агентства «Прайм» он расписал всю логическую цепочку событий, которые нельзя исключать и на территории нашей страны.

В Турции на Центробанк начал оказывать давление президент. Как результат - имела место смена руководства центрального банка, после чего была резко снижена ставка рефинансирования - с 24 до 8,25 процентов. Ставка была опущена ниже уровня инфляции и чаще всего колебалась в пределах 11-14 процентов.


«После этого начинается девальвация национальной валюты: лира упала к доллару почти на 50 процентов. Чтобы остановить падение лиры и рост инфляции Центробанк резко повышает ставку: сначала с 8,25 до 10,25, затем сразу до 15 процентов. Ставка становится выше 14 процентов инфляции, обстановка стабилизируется», - растолковал аналитик.

По мнению Богданова, России стоит воспринимать произошедшее в Турции как своего рода дорожную карту - по ней могут развиваться события в нашей стране уже в следующем году.

В ноябре 2020 года в РФ впервые в истории счет текущих операций стал отрицательным. Таким образом, расслабляться не стоит и, возможно, надо готовиться к бурным событиям на отечественном финансовом рынке в 2021-ом.

Источник: Информационное агентство «Informing»,
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