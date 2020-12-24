Посетитель ресторана оставил 37 тысяч рублей чаевых в подарок на Рождество

Сегодня, 19:50

Ольга Громова

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Посетитель ресторана оставил 37 тысяч рублей чаевых в подарок на Рождество

Сотрудники ресторана The Pickle в городе Уолтем (штат Массачусетс, США) растроганы поступком одного из своих гостей. Посетитель, уходя из заведения, оставил на столе поздравительную открытку, а под ней и чаевые в размере 500 долларов - это порядка 37,5 тысяч рублей.

«С Рождеством! Пожалуйста, разделите эти деньги между официантами, поварами, посудомойкой и барменом, которые сегодня на смене», - написал он.

Зимние месяцы для ресторанов США всегда являлись самым непростым временем - особых доходов нет, потому что из-за холода и темных вечеров люди предпочитают проводить время дома, а не за развлечениями. Пандемия коронавируса ситуацию усугубила - речь уже не столько о прибыли, сколько о выживании.


Поэтому столь щедрый жест под Рождество и удивил сотрудников ресторана и заставил расчувствоваться.

«Мы поражены щедростью наших гостей. Огромное спасибо таинственному джентльмену, который, уходя, оставил это на своем столе. Мы так благодарны. Спасибо. Спасибо. Спасибо», — такое сообщение появилось на странице ресторана в Instagram.

Источник: Информационное агентство «Informing»,
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