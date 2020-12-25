Российские банки могут ограничить снятие наличных с банковских карт

Сегодня, 10:20

Ольга Громова

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Российские банки могут ограничить снятие наличных с банковских карт

Российские банки могут пойти на снижение лимитов по снятию наличных средств с банковских карт. Об этом предупредила начальник управления пассивных операций и пакетов услуг «БКС Банка» Ольга Козлова, пишет Life.ru.

«Банки имеют право изменять тарифы в одностороннем порядке, заранее уведомляя клиентов о таких изменениях. Поэтому вполне возможно, что сегодня лимит на снятие будет 50 000 рублей, а завтра он понизится», — пояснила она.

Павел Уткин, ведущий юрист компании «Объединенный юридический центр «Парфенон», в свою очередь, напомнил, что с десятого января в свою законную силу вступит новый закон, которым меняются правила оборота наличных для физических лиц. Пока что в нем не прописаны сильные ограничения для снятия наличных денег.


«В то же время клиент сам может привлечь к себе внимание органов финконтроля. Например, давно известна схема обналичивания, когда компания переводит сотруднику крупную сумму под видом зарплаты на карту, после чего эти деньги снимают в банкоматах и возвращают заказчику», — рассказал он.

Уткин добавил, что на данный момент такие схемы постепенно перебираются в регионы. Поэтому это одна из причин введения ограничений и изменения лимитов по картам.

Вице-президент «Опоры России» Павел Сигал успокоил россиян. По его мнению, сокращение лимитов возможно, но только по новым картам, которые были выданы недавно. Тех, кто получил их раньше, ограничение не коснется.

Напомним, Центробанк РФ еще в ноябре выпустил рекомендации для кредитных организаций по снижению выдачи наличных до 5 тысяч рублей в сутки и 30 тысяч в месяц.

Источник: Информационное агентство «Informing»,
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