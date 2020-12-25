Военным США разрешили атаковать корабли и самолеты РФ и КНР при провокациях

Сегодня, 13:05

Ольга Громова

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Военным США разрешили атаковать корабли и самолеты РФ и КНР при провокациях

Военные США в новом году получают расширенные полномочия. В 2021-ом году в случае провокаций и создания опасности для американских сил или нарушения международного права они имеют право атаковать корабли и самолеты России и Китая не только в нейтральных водах, но и на территории противника.

«Пентагон предупредил, что морские силы США станут более решительными в ответ на акты агрессии, экспансионизма и нарушения международного права, в частности, ссылаясь на Пекин, который подвергался критике за экспансионистские амбиции в Южно-Китайском море», - говорится в публикации британской The Guardian.

В отчете, под которым подписались главы морской пехоты, береговой охраны и военно-морского флота США говорится, что на море с 2015 года резко изменилась обстановка «в области безопасности», и подчеркивается, что «международный порядок, основанный на правилах, снова подвергается нападению».


В документе Россия и Китай открыто врагами не называются, но именуются «решительными соперниками» США. При этом в Китае США усмотрели даже большую стратегическую угрозу, чем в России.

Напомним, что чаще всего провокации, с которыми так решительно и агрессивно решили бороться в США, сами же американские военные и устраивают. Так, совсем недавно эсминец ВМС США «Джон Маккейн» в заливе Петра Великого вторгся в территориальные воды России и убрался только, когда российский «Адмирал Виноградов» послал предупреждение о том, что будет вынужден пойти на таран, чтобы вытеснить нарушителя из своих территориальных вод.

Источник: Информационное агентство «Informing»,
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