Пентагон разрабатывает стратегию по милитаризации космоса, в ответ на «российскую угрозу». Постоянное недовольство Вашингтона тем, что Россия продолжает разрабатывать космическое вооружение привело к тому, что США вознамерилось оперативно разместить на околоземной орбите ударное оружие, пишет «РИА Новости».

Тот факт, что РФ приняла на вооружение систему противовоздушной и противоракетной обороны А-235 «Нудоль» обеспокоило Пентагон, несмотря на то, что эта система носит сугубо оборонительный характер, и точно не дает повод говорить о милитаризации космоса Россией. Однако США продолжало продвигать политику «российской угрозы», и обвиняя Москву, быстро стала налаживать производство собственных космических орудий — причем явно не с оборонной целью, я для наступательных операций.

«Паника США по поводу испытаний российской ракеты «Нудоль» объясняется тем, что американцы до сих пор до конца не понимают принцип действия ее головной части, что мешает им создать систему противодействия. Конечно, это выводит их из равновесия, и они развернули масштабную политику по милитаризации космоса, сами же противореча своим законам», - прокомментировал военный эксперт Алексей Леонков.

Известно, что Пентагон уже приступил к разработке «Стратегии обороны в космосе», что позволит беспрепятственно производить как оборонительные, так и наступательные космические аппараты. По некоторым данным, в космосе уже размещены американские основные средства управления войсками, связи и разведки — предполагается, что на орбите сейчас находится до тысячи их аппаратов.

«Главная идея-фикс Америки сейчас состоит в захвате и контроле околоземной орбиты, что должно помочь им получить стратегическое преимущество перед Россией», - добавил Алексей Леонков.

Источник: Информационное агентство «Informing»,

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