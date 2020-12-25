Зеленский описал сценарий полномасштабной войны с РФ

Президент Украины Владимир Зеленский во время общения с журналистами оценил возможность ведения полномасштабных боевых действий с Россией и описал сценарий на случай, если война будет не гипотетической, а реальной.

По словам главы государства, он не хочет об этом даже думать и представлять. Но если вдруг дело дойдет до боевых действий, призовут всех.

«Будем надеяться, что это невозможно. Иначе будет большая война. Мы никуда не пойдем, мы все будем воевать, все будут мобилизованы: и мужчины, и женщины. Это будет плохо для населения Украины. И я думаю, что Россия это прекрасно понимает», — приводит слова Зеленского УНИАН.

Ранее он сообщил, что готов сделать телефонный звонок президенту России Владимиру Путину в случае, если встреча советников лидеров стран «нормандской четверки» будет задерживаться. При этом глава соседнего государства отметил, что лично он бы вышел из этого формата, но Украина пока сделать этого не может, потому что Европа очень быстро отреагирует на это решение и снимет все санкции с РФ.

Источник: Информационное агентство «Informing»,

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