Грузинско-азербайджанский альянс намерен заблокировать доступ к российской военной базе в Армении

Грузинско-азербайджанский альянс намеревается полностью ограничить доступ к российской военной базе в Армении. Баку и Тбилиси собираются выполнить свою угрозу, если Москва примет предложение Еревана о создании второй военной базы в стране, пишет «Avia.pro».

Устроить блокаду российской военной базы на территории Армении Грузия и Азербайджан пригрозили в том случае, если Москва примет решение строить очередную базу на территории Армении. Известно, что на данный момент Грузия и Азербайджан не чинит препятствий российским самолётам при пересечении своего воздушного пространства, однако в случае развертывания РФ второй базы в Армении, содействие Баку и Тбилиси тут же прекратится.

По мнению аналитиков, такое решение обусловлено возрастанием авторитета России на территории Армении, что естественно не выгодно странам-соседям.

«В случае, если Грузия и Азербайджан действительно перекроет пути для доступа ко второй российской базе, останется использовать воздушное пространство Ирана, и через нее перебрасывать свои грузы. Это тоже опасно, поскольку ситуация с Ираном остается весьма неопределенной», - прокомментировали российские военные эксперты.

Источник: Информационное агентство «Informing»,

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