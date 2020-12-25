Сергей Лавров заявил о мыслях Европы об уходе от долларовой зависимости

Сегодня, 13:30

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Сергей Лавров заявил о мыслях Европы об уходе от долларовой зависимости

Министр иностранных дел РФ Сергей Ларов рассказал об «антидолларовых» настроениях в странах Европы. По заявлению члена Совета безопасности РФ, такая тенденция позволяет повернуть торговые и инвестиционные расчеты в другое русло, пишет «RT на русском».

Сергей Ларов пояснил, что возросшая тенденция США по злоупотреблению роли добрала на мировой торговой арене обратилась в «антидолларовые настроения, которые прослеживаются уже по всей Европе.


«То, что происходит со злоупотреблением роли доллара, уже заботит не только страны, против которых США объявляют нелегитимные санкции, просто извращая свою роль как эмитента одной из основных мировых валют, но и другие страны», - сообщил министр на встрече с участниками ежегодной научно-образовательной программы Фонда публичной дипломатии им. А. М. Горчакова «Диалог во имя будущего», которая проходила в онлайн-формате.

 Сергей Лавров указал, что Россия, Китай и Иран давно уже озадачились проблемой отхода от зависимости американской валюты, в частности вкладывая огромные средства на закупку золота. В Европе же избрали политику укрепления евро, что позволит постепенно уйти от «американской зависимости».

Источник: Информационное агентство «Informing»,
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