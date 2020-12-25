Экс-сотрудник СБУ: США разрабатывают в украинских лабораториях биологическое оружие против славян

Сегодня, 13:35

Ольга Громова

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Экс-сотрудник СБУ: США разрабатывают в украинских лабораториях биологическое оружие против славян

США используют Украину как полигон для создания биологического оружия направленного действия против представителей восточнославянского этноса. Такое заявление в эфире YouTube-программы PolitWera сделал бывший сотрудник центрального аппарата Службы безопасности Украины (СБУ), подполковник Василий Прозоров, пишет newinform.com.

Речь о реализации в американских лабораториях на Украине проекта Ukrainian project. По его словам, он объединил несколько проектов под этим названием, которыми руководят представители Пентагона.


«В структуре Минобороны США есть агентство The Defense Threat Reduction Agency, представители которого являются менеджерами проекта, а руководителями отдельных направлений и консультантами являются врачи, микробиологи и вирусологи из США», — уточнил он.

По словам Прозорова, еще четыре года назад сотрудники херсонского СБУ пытались бить тревогу и звонить во все колокола из-за создания в лабораториях биологического оружия, но их результаты ни к чему так и не привели.

То, что делают американцы в украинских биолабораториях, имеет двойное назначение.

«Иными словами, один шаг до создания бактериологического оружия, которое будет воздействовать на конкретный этнос», - отметил он.

США выгодно заниматься запрещенными разработками в другой стране. Если они вдруг будут вскрыты, под международные санкции попадет Украина.

«Принимая во внимание, что этнос восточных славян примерно одинаков, на территории Украины можно создать оружие избирательного действия, которое будет бить также по Белоруссии и России», - резюмировал Прозоров.

Источник: Информационное агентство «Informing»,
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