Крупный военный конфликт с НАТО закончится для России полнейшим разгромом. Об этом заявил американский полковник в отставке Роберт Гамильтон, передают «Аргументы недели».

Военный обратил внимание на то, что Сирия заставила РФ почувствовать себя более могущественной. Однако это иллюзия, подчеркивает он.

Вмешательство Москвы в события на территории САР стало для нее поворотным и переломным моментом, отметил Гамильтон. Россия впервые с момента развала Советского Союза применила свою силу за пределами постсоветского пространства.

Полковник считает, что сегодня РФ может на равных конкурировать с Западом в периферийных регионах. Однако страхи стран НАТО перед возможным вторжением беспочвенны, подчеркивает он. Москва никогда на такое не пойдет, так как понимает, что любая война завершится ее полным разгромом и победой блока, резюмировал полковник.

Источник: Информационное агентство «Informing»,

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