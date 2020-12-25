Описан способный привести к гражданской войне в США сценарий

Сегодня, 18:20

Ольга Громова

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Описан способный привести к гражданской войне в США сценарий

Итальянский политолог, глава аналитического центра Vision & Global Trends Тиберио Грациани раскрыл сценарий, при котором в США может начаться гражданская война.

Он отметил, что реальное военное противостояние станет горькой реальностью, если Дональд Трамп, пока еще действующий хозяин Белого дома, захочет удержать свою власть силой. Пока приписываемые президенту планы по введению военного положения в США реалистичными не кажутся.


«Ему пришлось бы обратиться к помощи определенных групп внутри Пентагона и, прежде всего. частных военных компаний и военизированных формирований. В таком случае Трамп стал бы заложником последних», — поведал Грациани в интервью «Ленте».

Он убежден, что дипстейт, хоть и ослабленный противостоянием с администрацией Трампа за последние годы, такие попытки придавит в самом зародыше.

Но все же если такой вариант событий станет реальностью, то население США разделится на два лагеря и пойдет друг на друга - разразится реальная гражданская война, и исход ее, по мнению политолога, будет непредсказуемым.

Но такой сценарий вряд ли сработает, поскольку его разыгрыванию воспротивятся многие группы, ведь он влечет за собой масштабный институциональный кризис, не говоря уж об утрате США глобального влияния на процессы в мире.

Источник: Информационное агентство «Informing»,
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