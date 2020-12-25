Эксперты оценили угрозу России от украинско-турецких «Томагавков»

Оценена угроза России от украинско-турецких «Томагавков».

По мнению военного эксперта, над Россией нависла угроза военно-технического альянса Украины и Турции. Он обозначился не так давно - после подписания порядка двух десятков соглашений о военно-техническом сотрудничестве. Помимо уже известного сотрудничества относительно поставок ударных БПЛА «Bayraktar», есть и еще один совместный проект - Gezgin. Согласно документам, Украина должна поставить двигатели для турецкой новой крылатой ракеты, похожей по функциональности на американские «Томагавки».

На сегодняшний день по «Томагавкам» известно, что Запорожское машиностроительное КБ «Прогресс» имени академика А.Г.Ивченко и Анкара подписали договор на 12 двигателей, которые должны быть у заказчика уже в следующем году. Масса двигателя 61 кг при максимальной тяге в 310 кгс, при этом дальность новой ракеты планируется порядка 100 км.

Вместе с этим заказом «Прогресс» занят разработкой еще одного - комплектующие для турбореактивных двигателей МС-400, которые стоят на украинской ракете «Нептун». Этой ракетой украинские политики намеревались разрушить Крымский мост. Видимо, после турецкого финансирования Украина сможет начать производство еще одной ракеты.

Однако ряд военных аналитиков заявляет, что украино-турецкий ракетный проект если и будет реализован, то не скоро.

Так, полковник запаса Сергей Хатылев считает: «На сегодняшний день, исходя из того состояния работ, которое имеет Украина по двигателю, а Турция – по самой ракете, речь можно пока вести лишь о создании опытных образцов. Их появление намечено на 2021 год. Затем должны еще пройти испытания: сначала опытные, потом серийные. То есть непосредственно до запуска в серию этого изделия пройдет еще 2-3 года».

Более того, к 2024 году, ко всему, ракета еще не сможет подтвердить ожидаемую дальность в 1000 км.

«Дело в том, что в свое время этот мотор собирались купить израильтяне, он ведь заявлен как двигатель «для беспилотников и высокоточных средств поражения». Тут главный принцип: чтобы самим не заморачиваться, взять, где дешевле и проще. Для Турции это сейчас особенно важно, так как она теперь находится под санкциями, и такой двигатель для нее никто другой делать не возьмется – побоятся попасть под гнев США», - объяснил полковник запаса.

У Турции действует запрет на поставки канадских двигателей для беспилотников «Байрактар». После Карабаха другие страны также не будут поставлять туркам комплектующие. Уже готовая установка есть в Украине, но она разрабатывалась для «Нептуна» и имеет дальность в 300-350 км. Поэтому, в любом случае, нужна будет ее доработка вместе с вливанием дополнительных финансов. Так что это еще большой вопрос – сможет ли турецкая ракета быстро подтвердить заявленные характеристики по дальности в 1000 км.

Еще один факт в пользу того, что бартер Украины и Турции по поводу БПЛА и двигателей труднодостижим, если вообще возможен, - временной.

«За эти 12 двигателей Турция должна расплатиться с Украиной своими беспилотниками, которые нужны Киеву для готовящегося наступления украинской армии на Донбасс. И здесь уже вырисовывается картина разных временных характеристик. То есть беспилотники Украине нужны сегодня, и как можно быстрей. При этом расплачиваться за них с турками они собираются потом, когда доработают свои движки под их требования. А этого может вообще не произойти... Главное, пожалуй, что Запорожский машиностроительный завод, который должен их выпускать, находится в таком состоянии, что он не способен сегодня делать по 100 и более двигателей ежемесячно, чтобы поставлять их в Турцию. Так что вопрос о массовом выпуске ракет вообще не стоит», - рассуждает полковник Хатылев.

Источник: Информационное агентство «Informing»,

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