Экономист Буклемишев объяснил неспособность бедных разбогатеть в России

Сегодня, 10:50

Анна Лисова

0

Image 16+
Экономист Буклемишев объяснил неспособность бедных разбогатеть в России

О том, в чем кроется причина того, что бедные в России не могут разбогатеть, рассказал в эфире радиостанции «Говорит Москва» директор исследования экономической политики экономического факультета МГУ Олег Буклемишев. 

Главной причиной этого, по его мнению, является то, что у бедных россиян очень ограничен доступ к государственным ресурсам. Буклемишев уверен, что в России нет равного доступа ко многим благам. 

То, что бедные не могут увеличить свои доходы, отмечает эксперт, негативно влияет и на крупный бизнес, поскольку спрос на услуги и товары, которые он предлагает, не растет. 

«Сейчас все чаще бизнес или потенциально те, кто может заниматься бизнесом, заявляют о том, что вокруг бедность. Когда вокруг бедность, вы не найдете, кому продать новый товар или услугу, которые вы, пусть даже очень качественно и с душой, сделали», - заявил эксперт. 

По мнению экономиста, рост экономики в России может начаться с крупных и средних предприятий. Но точно спрогнозировать какой будет ситуация, отмечает Буклемишев, невозможно, поскольку даже официальная статистика далеко не всегда соответствует действительность. 

 

 

Источник: Информационное агентство «Informing»,
зарегистрировно Роскомнадзором ИА № ФС 77-79529

Не забудьте добавить «INFORMING» в источники новостей
Добавить сайт «INFORMING» в мои источники Яндекс.Новости
Добавить сайт «INFORMING» в мои источники Google.News
Добавить сайт «INFORMING» в мои источники Яндекс.Дзен
Не забудьте поделиться новостью!

Лента

В 2021 году в России изменится пенсионный возраст, вырастут пенсии и налоги для богатых

Сегодня, 13:25

Экономист Буклемишев объяснил неспособность бедных разбогатеть в России

Сегодня, 10:50

Российские банки могут ограничить снятие наличных с банковских карт

Вчера, 10:20

Аналитик: Рубль может повторить судьбу турецкой лиры

24-12-2020, 15:35

Появился список выплат и пособий, которые россияне получат в 2021 году

24-12-2020, 00:25

Россиян предостерегли от хранения сбережений в долларах

24-12-2020, 00:10

Финансовый эксперт предостерегает россиян от кредитов перед Новым годом

19-12-2020, 09:55

Хазин: банковские вклады россиян могут быть конфискованы

18-12-2020, 19:45

В ПФР разъяснили порядок новогодних выплат на детей, объявленных Путиным

18-12-2020, 11:50

Россияне вывели со счетов и депозитов 1,5 триллиона рублей с января по октябрь

17-12-2020, 14:00

Юрист порекомендовала россиянам погасить долги до Нового года

17-12-2020, 12:10

Финансист Русецкий рассказал, как без особого риска заработать больше, чем на вкладе

16-12-2020, 19:00

Сенатор Бибикова рассказала, кто из россиян сможет выйти на пенсию досрочно

14-12-2020, 11:30

В ПФР россиянам рассказали, как проверить размер пенсии

12-12-2020, 00:10

В ПФР рассказали, как россиянам проверить размер будущей пенсии

11-12-2020, 18:50

Долги россиян по коммунальным платежам могут списать перед президентскими выборами

10-12-2020, 19:45

Финансист рассказал об испытаниях для рубля в 2021 году

10-12-2020, 19:00

Доллару напророчили полное обесценивание из-за политики ФРС США

8-12-2020, 14:25

Госдума рассмотрит законопроект о рассрочке оплаты долгов для российских пенсионеров

8-12-2020, 13:10

В Госдуме рассказали о риске обесценивания накоплений россиян

8-12-2020, 11:55

Комментировать

Комментарии для сайта Cackle

Новости партнеров

Новости партнеров