Экономист Буклемишев объяснил неспособность бедных разбогатеть в России

О том, в чем кроется причина того, что бедные в России не могут разбогатеть, рассказал в эфире радиостанции «Говорит Москва » директор исследования экономической политики экономического факультета МГУ Олег Буклемишев.

Главной причиной этого, по его мнению, является то, что у бедных россиян очень ограничен доступ к государственным ресурсам. Буклемишев уверен, что в России нет равного доступа ко многим благам.

То, что бедные не могут увеличить свои доходы, отмечает эксперт, негативно влияет и на крупный бизнес, поскольку спрос на услуги и товары, которые он предлагает, не растет.

«Сейчас все чаще бизнес или потенциально те, кто может заниматься бизнесом, заявляют о том, что вокруг бедность. Когда вокруг бедность, вы не найдете, кому продать новый товар или услугу, которые вы, пусть даже очень качественно и с душой, сделали», - заявил эксперт.

По мнению экономиста, рост экономики в России может начаться с крупных и средних предприятий. Но точно спрогнозировать какой будет ситуация, отмечает Буклемишев, невозможно, поскольку даже официальная статистика далеко не всегда соответствует действительность.

Источник: Информационное агентство «Informing»,

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