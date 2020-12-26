Джо Байден собрался отключить Россию от SWIFT

47-й президент США Джо Байден намеревается наказать Москву посредством отключения страны от международной платежной системы SWIFT. Такое решение вызвано серией хакерский атак на правительственные американские сети, которые по мнению Пентагона, осуществили российские хакеры, пишет «Московский комсомолец».

Такая антироссийская санкция может стать далеко не единственной мерой Джо Байдена, которую он проведет сразу после инаугурации. По мнению американского правительства, блокировка SWIFT для России станет болезненным событием, хотя у российских экспертов есть свое мнение на этот счет. Аналитики Центрального Банка указали, что в ближайшие несколько месяцев вся система всемирных межбанковских финансовых каналов связи SWIFT потеряет свое влияние и авторитет, поскольку миром станут править цифровые валюты.





«Конечно, это произойдет не завтра и не через месяц, но вытеснение цифровыми деньгами системы SWIFT на рынке международных переводов однозначно состоится, поэтому американская санкция не возымеет должного эффекта», - прокомментировала кандидат математических наук, эксперт в сфере консалтинга Алла Лухманова.

Такого же мнения придерживается и заместитель Банка России Ольга Скоробогатова, которая указала, что у стран массово может отпасть необходимость в SWIFT с переходом на расчеты в цифровых валютах.

«Безусловно, к моменту инаугурации Байдена Россия точно не успеет перейти на цифровые рубли, чтобы отказаться от долларов и SWIFT, но такая тенденция уже началась, и в скором времени не только Россия, но и весь мир перестанет зависеть от США в этой сфере», - отметила Ольга Скоробогатова.

Источник: Информационное агентство «Informing»,

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