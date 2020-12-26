В 2021 году в России изменится пенсионный возраст, вырастут пенсии и налоги для богатых

Сегодня, 13:25

Ольга Громова

0

Image 16+
В 2021 году в России изменится пенсионный возраст, вырастут пенсии и налоги для богатых

В 2021 году в России изменится пенсионный возраст, вырастут пенсии и налоги для богатых, пишет «Российская газета».

Если в этом году наши соотечественники выходили на пенсию в 55,5 и в 60,5 лет (женщины и мужчины), то в следующем на заслуженный отдых россияне могут оформиться на год позже. Так, женщины смогут выходить на пенсию в 56,5 лет, а мужчины - в 61,5. При этом, напомним, пенсионный возраст в России будет повышаться до 2028 года включительно. Тогда женщины на пенсию будут выходить в 60 лет, а мужчины - в 65.


Неработающим пенсионерам в РФ с первого января проиндексируют пенсии - на 6,3 процента. После повышения средний размер выплат по стране составит 17,4 тысячи рублей.

С 2021 года в РФ будет введен налог для богатых - 15 процентов с доходов будут платить физические лица, чей доход более 5 миллионов рублей в год.

Вводится и налог на вклады физических лиц. Доходы с вкладов в банках, сумма которых превышает 42,5 тысячи рублей, будут облагаться 13-процентным налогом.



Источник: Информационное агентство «Informing»,
зарегистрировно Роскомнадзором ИА № ФС 77-79529

Не забудьте добавить «INFORMING» в источники новостей
Добавить сайт «INFORMING» в мои источники Яндекс.Новости
Добавить сайт «INFORMING» в мои источники Google.News
Добавить сайт «INFORMING» в мои источники Яндекс.Дзен
Не забудьте поделиться новостью!

Лента

В 2021 году в России изменится пенсионный возраст, вырастут пенсии и налоги для богатых

Сегодня, 13:25

Экономист Буклемишев объяснил неспособность бедных разбогатеть в России

Сегодня, 10:50

Российские банки могут ограничить снятие наличных с банковских карт

Вчера, 10:20

Аналитик: Рубль может повторить судьбу турецкой лиры

24-12-2020, 15:35

Появился список выплат и пособий, которые россияне получат в 2021 году

24-12-2020, 00:25

Россиян предостерегли от хранения сбережений в долларах

24-12-2020, 00:10

Финансовый эксперт предостерегает россиян от кредитов перед Новым годом

19-12-2020, 09:55

Хазин: банковские вклады россиян могут быть конфискованы

18-12-2020, 19:45

В ПФР разъяснили порядок новогодних выплат на детей, объявленных Путиным

18-12-2020, 11:50

Россияне вывели со счетов и депозитов 1,5 триллиона рублей с января по октябрь

17-12-2020, 14:00

Юрист порекомендовала россиянам погасить долги до Нового года

17-12-2020, 12:10

Финансист Русецкий рассказал, как без особого риска заработать больше, чем на вкладе

16-12-2020, 19:00

Сенатор Бибикова рассказала, кто из россиян сможет выйти на пенсию досрочно

14-12-2020, 11:30

В ПФР россиянам рассказали, как проверить размер пенсии

12-12-2020, 00:10

В ПФР рассказали, как россиянам проверить размер будущей пенсии

11-12-2020, 18:50

Долги россиян по коммунальным платежам могут списать перед президентскими выборами

10-12-2020, 19:45

Финансист рассказал об испытаниях для рубля в 2021 году

10-12-2020, 19:00

Доллару напророчили полное обесценивание из-за политики ФРС США

8-12-2020, 14:25

Госдума рассмотрит законопроект о рассрочке оплаты долгов для российских пенсионеров

8-12-2020, 13:10

В Госдуме рассказали о риске обесценивания накоплений россиян

8-12-2020, 11:55

Комментировать

Комментарии для сайта Cackle

Новости партнеров

Новости партнеров