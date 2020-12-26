В 2021 году в России изменится пенсионный возраст, вырастут пенсии и налоги для богатых, пишет «Российская газета».

Если в этом году наши соотечественники выходили на пенсию в 55,5 и в 60,5 лет (женщины и мужчины), то в следующем на заслуженный отдых россияне могут оформиться на год позже. Так, женщины смогут выходить на пенсию в 56,5 лет, а мужчины - в 61,5. При этом, напомним, пенсионный возраст в России будет повышаться до 2028 года включительно. Тогда женщины на пенсию будут выходить в 60 лет, а мужчины - в 65.

Неработающим пенсионерам в РФ с первого января проиндексируют пенсии - на 6,3 процента. После повышения средний размер выплат по стране составит 17,4 тысячи рублей.

С 2021 года в РФ будет введен налог для богатых - 15 процентов с доходов будут платить физические лица, чей доход более 5 миллионов рублей в год.

Вводится и налог на вклады физических лиц. Доходы с вкладов в банках, сумма которых превышает 42,5 тысячи рублей, будут облагаться 13-процентным налогом.





Источник: Информационное агентство «Informing»,

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