Французские эксперты: Нагорный Карабах предвещает завтрашние конфликты в Европе

Французские эксперты на страницах издания «Le Monde» высказали предположение о том, что карабахский конфликт является предзнаменованием целого ряда противостояний в Европе, которые точно так же могут вспыхнуть посредством «конфликта интересов».

По заявлению французских журналистов, то современное вооружение в виде БПЛА, которые были применены в ходе войны за Нагорный Карабах, послужит примером для возможных военных столкновений в Европе. Массированные военные действия, развёрнутые на крошечной спорной территории между Армений и Азербайджаном демонстрируют, насколько большой урон может быть нанесен даже сравнительно небольшими противоборствующими силами.

«Дроны турецкого и израильского производства, которые были применены в Нагорном Карабахе, способны выполнять практически те же задачи, что и боевая авиация — они посеяли страх среди населения, нанесли большой человеческий и материальный ущерб. Европа должна внимательно изучить военные уроки этого конфликта, а не рассматривать его как маленькую войну бедных стран», - отметил эксперт из Европейского совета по международным отношениям Густав Грессель.

Он указал, что на данный момент только Франция и Германия располагает достаточно мощными системами помех против дронов, а всем остальным армиям Евросоюза пришлось бы в современной войне так же тяжело, как и армянской армии.

«Кровавые столкновения в Нагорном Карабахе стали первым случаем психологической войны — ведь отправка Турцией сирийских наемников вызвала тревогу среди армянского населения. Кроме этого, постоянна публикация фотографий убитых солдат в СМИ также подорвало боевой дух Армении», - значится в публикации «Le Monde».

Источник: Информационное агентство «Informing»,

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