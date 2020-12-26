SANA: сирийские С-300 успешно атаковали израильские цели

Сегодня, 15:40

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SANA: сирийские С-300 успешно атаковали израильские цели

Эксперты сирийского нацагентства «SANA» сообщили об успешном поражении израильских целей благодаря использованию российских ЗРК С-300. При этом какая конкретно цель имелась в виду, не уточняется — предположительно, это могли быть БПЛА, передает «Avia.pro».

Достоверно известно, что активация С-300 произошла вследствие прямой угрозы сирийским военным объектам, расположенным в Сирии, со стороны Израиля. Эксперты «SANA» также указали, что объектами израильских БПЛА стали база возле Масьяфа, однако сколько именно было перехвачено ракет, не сообщается. Согласно спутниковым снимкам с данного региона, как минимум шесть ракет противника все же смогли поразить свои цели на территории Сирии, хотя до хотя информационное агентство сообщает, что удар израильских истребителей полностью отражён средствами ПВО.


Информацию о нападении Израиля на сирийские объекты подтвердило и МИД России в лице Марии Захаровой. 25 декабря она сообщила, что продолжающиеся нападения Израиля на сирийские территории подрывают стабильность в регионе, и Россия всячески будет противодействовать израильским ударам по Сирии.

Источник: Информационное агентство «Informing»,
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