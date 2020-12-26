В Ливии за год российские ЗРПК «Панцирь-С» сбили 47 турецких дронов Bayraktar TB2

Вчера, 21:15

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В Ливии за год российские ЗРПК «Панцирь-С» сбили 47 турецких дронов Bayraktar TB2

Ливийское издание «Al-Masdar News» высказало сомнение в превосходстве турецкого вооружения над российскими ЗРПК, опубликовав годовой отчет. В публикации издания значится, что за последние 12 месяцев российские ЗРК С-300 «Панцирь-С» сбили минимум 47 турецких дронов на территории Ливии, что составляет 25% от общего количества БПЛА, состоящих на вооружении Турции. Об этом пишет «Avia.pro».

По сообщению арабских журналистов, еще около 30 единиц турецких БПЛА были уничтожены российскими ЗРПК на территории Сирии в период активного противостояния САА и турецкой армии. По мнению авторов «Al-Masdar News», такая статистика наглядно говорит о том, что турецкие дроны являются неэффективными перед российскими системами ЗРПК, которые способны поражать баллистические и аэродинамические цели. В то же время эксперты указали, что около 6 турецких дронов все же смогли достичь своей цели, что объясняется некоторыми уязвимостями в системе «Панцирь-С». 

«Турецким беспилотникам действительно удалось вывести из строя значительное количество систем российского производства: в мае этого года всего за четыре дня было уничтожено до девяти Панцирей. Однако это число является, скорее, доказательством интенсивности столкновений, чем недостатками системы ПВО. По некоторым данным, число Байрактаров, уничтоженных в 2020 году, составляет 47 единиц. Большинство турецких БПЛА были сбиты Панцирями в районах Абу-Грейр, Сирт и Бани-Валид, о чем ПНЕ и связанные с Турцией СМИ неохотно упоминают», - опубликовано в «Al-Masdar News». 

Арабские журналисты указали, что заявления Азербайджана о якобы неэффективности российских ЗРПК, которые плохо себя проявили в период противостояний за Нагорный Карабах, являются беспочвенными, поскольку такая российская техника уже многократно себя зарекомендовала.

Источник: Информационное агентство «Informing»,
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