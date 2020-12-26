В США обвинили компанию из Китая в слежке за пользователями через телевизоры

Вчера, 23:55

Ольга Громова

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В США обвинили компанию из Китая в слежке за пользователями через телевизоры

В США известного производителя техники и электроники из Поднебесной заподозрили в слежке за пользователями. Исполняющий обязанности министра внутренней безопасности страны Чэд Вольф проинформировал, что в данный момент федеральное агентство проводит расследование и пытается выяснить, встраивал ли производитель телевизоров TCL «бэкдоры» для обхода безопасности в свои телевизоры на базе ОС Android.


Он поведал, что выявленные в телевизорах этого бренда дефекты алгоритма способны поставить безопасность пользователей под серьезную угрозу. И компанию можно заподозрить в умышленной слежке, учитывая, что TCL заручилась поддержкой Коммунистической партии Китая. Последняя помогает производителю занимать лидирующие позиции на рынке телевизоров.

В ноябре TCL отчиталась, что исправляет две проблемы в телевизорах TCL под управлением Android, которые выявили киберспециалисты Джон Джексон и Sick Codes.

Благодаря первой можно было зайти в файловую систему телевизора TCL без ввода пароля. Что касается второй, то именно она, по всей видимости, и является той самой скрытой функцией, которая скриншотила журналы активности пользователей и отправляла их на серверы в КНР.

Источник: Информационное агентство «Informing»,
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