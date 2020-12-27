Responsible Statecraft: Калининград может стать детонатором самой разрушительной войны в истории человечества

Сегодня, 09:15

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Responsible Statecraft: Калининград может стать детонатором самой разрушительной войны в истории человечества

Авторы американского аналитического издания Responsible Statecraft высказали свою точку зрения по поводу Калининградской области России. Они считают, что именно она может стать детонатором самой разрушительной для всего человечества войны. Об этом сообщает «Аргументы недели».

Так, журналисты сообщают, что в 2018 году на территории Калининградской области было замечено строительство подземного пространства для ядерного оружия. В то же время Россия объявила о модернизации четырех военных объектов в данном регионе. Кроме того, годом ранее Кремль установил в области тактические ракетные комплексы «Искандер-М».

Исходя из рассуждений американских авторов, Россия вынуждена прибегать к таким укреплениям Калининграда, так как Запад бесконечно провоцирует ее на это своими действиями. Аналитик признает, что эксклав РФ может стать детонатором самой разрушительной войны в мировой истории. Мирным путем выйти из ситуации поможет только решительная и основательная перезагрузка отношений между Москвой и странами Запада.


Ранее китайский источник Sohu сообщил об еще одних решительных действиях со стороны России. Власти отдали своим войскам приказ о нанесении прямых ударов по американским кораблям в случае очередных провокаций со стороны моря.

Источник: Информационное агентство «Informing»,
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