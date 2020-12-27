США после серьезного предупреждения прекратили демонстрировать России силу

Сегодня, 14:40

Ольга Громова

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США после серьезного предупреждения прекратили демонстрировать России силу

После инцидентов с американскими военными кораблями, которые вторгались в наши территориальные воды в заливе Петра Великого и Балтийском море, моряки ВМФ РФ получили указание в случае повторения подобного открывать огонь на поражение. Об этом сообщило издание Avia.pro.

По его данным, после этого в море наступил полнейший «штиль». Военные корабли США не только не устраивают провокации, но даже остерегаются приближаться к территориальным водам России.


«Когда корабли ВМС США нагло заходят в российские территориальные воды и при этом игнорируют любые предупреждения, «вылечить» эту упрямость можно лишь открытием огня по кораблю-нарушителю. Американскому командованию даже нечего будет предъявить РФ в случае уничтожения корабля ВМС в российских территориальных водах», - прокомментировал специалист информацию о возможности стрелять по кораблям-нарушителям.

Отметим, что Пентагон первым разрешил своим боевым судам открывать огонь на поражение в случае различных провокаций со стороны России и Китая против США, причем не только в нейтральных водах, но и на территории противника.

Источник: Информационное агентство «Informing»,
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