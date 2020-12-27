Пилот ВМС рассказал о подводных НЛО, пожирающих торпеды

Сегодня, 14:40

Ольга Громова

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Пилот ВМС рассказал о подводных НЛО, пожирающих торпеды

Дэвид Фравор, отставной летчик ВМС США, в воздухе и в глубинах океана видел неопознанные объекты. О встречах, которые потрясли пилота, рассказала «Популярная механика».

В 2004 году ныне отставной командующий военно-морским флотом США Дэвид Фравор во время рейда на палубном истребителе F/A-18 Super Hornet в 130 километрах от побережья Сан-Диего увидел странный объект. В длину он был порядка 12 метров, форму имел овальную. Об увиденном он решился рассказать только в 2017 году - в интервью New York Times.


Но на минувшей неделе об этой давней истории снова заговорили - представители ВМФ США неожиданно подтвердили, что видео, снятое из кабины пилота, является подлинным, а не фейковым.

А недавно Фравор поделился новым рассказом. Правда, все, о чем пойдет речь ниже, увидел не он лично - рассказал пилот вертолета ВМФ, который в 1990 годах занимался подъемом беспилотников и подводных телеметрических торпед из океана.

Вся операция проводилась следующим образом: с борта воздушного судна десантировался ныряльщик, подбирал беспилотник или торпеду и возвращался с ней на борт.

Однако единожды навстречу к этому человеку из воды поднялось «загадочное темное тело». Дайвер уверяет, что оно буквально всосало в себя торпеду, после чего ушло в глубины океана.

Источник: Информационное агентство «Informing»,
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