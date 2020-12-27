Военный эксперт: Турция планирует новые провокации в Нагорном Карабахе

Сегодня, 18:05

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Военный эксперт: Турция планирует новые провокации в Нагорном Карабахе

На своем военно-политическом Telegram-канале Astra Militarum Комиссар Яррик высказал свои предположения по поводу Турции, которая может устроить провокации в Нагорном Карабахе. Об этом сообщает «ФАН».

По последним наблюдениям, Турция после заключения трехстороннего соглашения между Россией, Арменией и Азербайджаном о прекращении огня в Карабахе продолжает попытки влиять на ситуацию путем провокационных вбросов в турецких СМИ. Например, газета Yeni Safak написала о том, что под видом беженцев в Карабах могут проникать «неизвестные армянские боевики».

Кроме этого, турецкий генерал в отставке Ихсан Башбозкурт предположил, что российские миротворцы помогают Армении в осуществлении провокаций в Карабахе, так как у Азербайджана нет возможности контролировать прохождение автобусов через Бердзор, ведь их сопровождают миротворцы России по Лачинскому коридору.


«Однако реальность на самом деле далека от турецких фантазий, так как российские миротворцы сопровождают как армянские автобусы с беженцами, так и азербайджанские колоны с военными», - подчеркнул Комиссар Яррик.

Эксперт уверен в том, что Россия не имеет никаких договоренностей с Арменией. Также стоит отметить, что именно Москва обеспечила получение Агдамского, Кубатлинского и Лачинского районов Баку, несмотря на то, что в период боевых действий азербайджанские бойцы минимально продвинулись в них.

По словам автора, интерес к Карабаху на данный момент не ослабляет именно Турция. Более того, до сих пор она не признала участие сирийских наемников в войне. Потому вполне вероятно, что провокации в Нагорном Карабахе возможны протурецкими боевиками.

Источник: Информационное агентство «Informing»,
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