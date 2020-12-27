Российский генерал рассказал об уроках Сирии и Нагорного Карабаха для армии РФ

Сегодня, 18:35

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Российский генерал рассказал об уроках Сирии и Нагорного Карабаха для армии РФ

Начальник войсковой ПВО российских Вооруженных сил генерал-лейтенант Александр Леонов рассказал о том, каким образом армия России учится противостоять беспилотным летательным аппаратам, роль которых значительно возросла после боевых действий в Нагорном Карабахе. Об этом сообщает «Московский комсомолец».

Эксперт уточнил, что азербайджанским силам совместно с Турцией удалось разгромить Армению благодаря боевым БПЛА. Они подходили к цели незаметно для врага, после чего поражали важные объекты инфраструктуры. Преимущество беспилотников в большой высоте полета и маленьких габаритах. Азербайджан приобрел такие дроны у Израиля и Турции.


Проследив за ходом современной войны, правительство России приняло решение организовать учения для военных, дабы они могли противодействовать беспилотникам. По словам Леонова, для этого были предприняты меры по усовершенствованию технологий ПВО. Кроме того, с военнослужащими регулярно проводятся тренировки по уничтожению дронов из стрелкового оружия. Также, чтобы побороть беспилотные летательные аппараты в случае военных действий, было решено создать смешанные тактические группы, которые обеспечат своевременное обнаружение аппаратов и последующее эффективное подавление их системами РЭБ.

Источник: Информационное агентство «Informing»,
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