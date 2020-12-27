Российские миротворцы сопроводили колонны Азербайджана в Карабахе

Российские миротворцы на территории Нагорного Карабаха оказали сопровождение восьми колоннам ВС Азербайджана. Об этом сообщается в информационном бюллетене Минобороны РФ на сайте ведомства.

«Обеспечено безопасное прохождение 8 автомобильных колонн вооруженных сил Азербайджана через Лачинский коридор и участок дороги Шуша – Красный Базар – Каджар», - сказано в релизе.



Напомним: в ночь с 9 на 10 ноября сего года президенты России Владимир Путин и Азербайджана, а также премьер Армении Никол Пашинян приняли совместное соглашение, которое предполагает полное прекращение огня и введение в регион российского миротворческого контингента. Ереван и Баку вначале договорились остаться на занятых позициях. Затем в течение полутора месяцев под контроль азербайджанских сил перешло несколько регионов НКР. Вдоль линии соприкосновения и Лачинского коридора, который соединяет Карабах и Армению, размещены российские миротворческие силы.

Источник: Информационное агентство «Informing»,

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