В Минобороны заявили о риске серьезных инцидентов из-за активности НАТО у границ России

НАТО продолжает наращивать активность у границ России, из-за чего растет вероятность серьезных инцидентов. Об этом заявил в интервью «Российской газете » замминистра обороны России Александр Фомин.

По его словам, военнослужащие альянса все чаще начали устраивать провокации как в небе, так и на воде.

Диалог «с позиции силы» в отношении России, подчеркнул Фомин, может спровоцировать негативные последствия. Он обратил внимание на то, что любые провокации нарушают устав НАТО. Замминистра предупредил, что Москва на любую из таких провокаций может дать жесткий ответ.





«В 2020 году активность действий авиации и военно-морских сил альянса существенно возросла, все чаще возникают ситуации, способные привести к серьезным инцидентам», – отметил Фомин.

Один из инцидентов с участием сил НАТО произошел в Баренцевом море. Во время учений, в которых были задействованы бомбардировщики В-52Н и В-1В, совершались полеты у границ России. Еще один инцидент произошел в акватории Черного моря, когда эсминец ВМС Великобритании «Dragon» через территориальное море России в районе мыса Херсонес. Напомнил замминистра и о заходе эсминца ВМС США «Джон Маккейн» в залив Петра Великого.

Только профессионализм российских летчиков и военных, уверен Фомин, позволил избежать того, что эти провокации не имели негативных последствий.

Источник: Информационное агентство «Informing»,

зарегистрировно Роскомнадзором ИА № ФС 77-79529