Хуситы грозятся подорвать израильскую подлодку, разместив в проливе до 50 мин

Хуситы грозятся уничтожить израильскую подлодку в случае, если она приблизится к Баб-эль-Мандебскому проливу. С этой целью йеменские повстанцы намерены поставить заграждение, разместив на воде до 50 морских мин.

Несколько дней назад появилась информация о том, что субмарина Израиля с крылатыми ракетами на борту намерена через Суэцкий канал зайти в Персидский пролив. Йеменские повстанцы тут же заявили, что не позволят подводной лодке Баб-эль-Мандебский войти в пролив. В качестве заграждения будет размещено в водах полсотни морских мин и контейнеры со взрывчаткой.

Это не на шутку встревожило экипаж подлодки, учитывая риски. На днях в Красном море на одном из самодельных взрывчатых веществ гражданское судно уже подорвалось. Согласно подсчетам, в районе йеменского побережья располагаются около 500 опасных объектов.

При этом само выдвижение подлодки в район Персидского залива оценивается как провокация со стороны США. Предполагается, что с их помощью Израиль готовится к нападению на Иран.

На текущий момент неподалеку от границ этой страны уже находятся два американских ракетных эсминца и атомная подводная лодка «Джорджия».

В Тегеране уже отреагировали на приближение подлодки и пообещали ответить собственными ударами, быстро развернув ракетные комплексы большой, средней и малой дальности.

Напомним, напряженность в регионе выросла после убийства иранского физика-ядерщика. В Тегеране уверены, что за ним стоят израильские спецслужбы.

Источник: Информационное агентство «Informing»,

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