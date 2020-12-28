На борту российских фрегатов увидели отметки об уничтоженных кораблях НАТО

Сегодня, 12:05

Ольга Громова

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На борту российских фрегатов увидели отметки об уничтоженных кораблях НАТО
Фрегат «Адмирал Эссен»

На борту российских фрегатов увидели странные отметки об уничтоженных кораблях и самолетах НАТО, сообщает Avia.pro. В сети даже появились фотографии, которые иллюстрируют их.

На снимках запечатлены отметки, сделанные на бортах фрегатов «Адмирал Эссен» и «Адмирал Григорович». В публикации отмечается, что по внешнему облику они напоминают конструкцию натовских кораблей.

Как отмечает издание, на борту «Адмирала Эссена» имеется пять странных отметок, две из которых указывают на «потопленные» подлодки. На борту «Адмирала Григоровича» отметок не менее 12. При этом силуэт одной из них напоминает очертания американского противолодочного разведывательного самолета Boeing P-8A Poseidon.

Подчеркнем, что выражение «уничтоженные суда» в данном случае образное, и что на самом деле означают сии отметки, неизвестно. Возможно, российские моряки сделали отметки после встречи своих кораблей с флотом или авиацией НАТО, иди же во время отработок ударов по силам противника, поскольку сведений о реальных боевых столкновениях нет.

Источник: Информационное агентство «Informing»,
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