За нападениями на азербайджанских военных у села Агдам Ходжавендского района стоят армянские реваншисты. Оппозиционные силы, которые поставили перед собой цель сорвать исполнение трехсторонних договоренностей по Карабаху, будут и дальше использовать боевиков для ударов, чтобы отстранить от власти премьер-министра Никола Пашиняна. В этом уверен доцент кафедры международной безопасности факультета мировой политики МГУ имени Ломоносова Алексей Фененко.

Эксперт уверен, что недавнее нападение и борьба за власть, которая идет сейчас в Армении, между собой связаны.

«Заметьте, нападение было совершено после того, как Пашинян заявил, что после внеочередных парламентских выборов может уйти. Уже подыскивается вариант, кто придет ему на смену – готовый к компромиссам человек, который способен будет вести прямой диалог с Азербайджаном, или же реваншист вроде Вазгена Манукяна, который провозгласит курс на новый вооруженный конфликт», - заявил он в интервью изданию «Вестник Кавказа» .

Оппозиция Армении будет и впредь добиваться срыва трехстороннего соглашения с тем, чтобы продемонстрировать свой огромный «патриотизм» армянским гражданам, чтобы заверить их в том, чтобы они положат конец случившемуся поражению и снова отправятся на войну - за теперешними территориями Азербайджана.

Хотя все здравомыслящие люди прекрасно осознают, что новая война закончится для Армении новым поражением.

Источник: Информационное агентство «Informing»,

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