ВМФ РФ готовит жесткий ответ в Тихом океане для американских кораблей

Сегодня, 17:45

Анна Лисова

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ВМФ РФ готовит жесткий ответ в Тихом океане для американских кораблей

Москва готовит жесткий ответ на действия США в Тихом океане, уверены аналитики китайского издания Sohu. 

Перевод статьи, размещенной на страницах Sohu, предоставил портал ПолитРоссия

По мнению авторов публикации, Россия уже не один год укрепляет свои позиции на международной политической арене, особенно если речь идет о национальных интересах страны. 

Никакие действия США не игнорируются Москвой, а тщательно анализируются. В том числе и просчитывается их влияние на развитие будущего. Поэтому те попытки, которые предпринимают американцы, пытаясь проверить Россию на прочность в Тихоокеанском регионе обернутся жестким ответом со стороны Москвы.

Российские военные успешно проводят регулярно учения в Японском море. И это, уверены в Китае, является сигналом США о недопустимости любых провокаций в отношении России. 

«Это сигнал американским войскам о том, что если корабли США снова приблизятся к российским водам России, то их ждет суровая встреча», – заявляют китайские обозреватели. 

В Японском море в учениях поучаствовал самый сильный российский фрегат – «Маршал Шапошников». Он произвел учебные стрельбы, выпустив крылатую ракету комплекса «Уран». Не стоит забывать и об испытаниях ракеты «Циркон», которые проводила в 2020 году Россия. 

После модернизации «Маршал Шапошников» вооружен современным оружием и стал одним из самых грозных военных кораблей мира. Россия, уверены в Китае, продолжит модернизацию своего флота, и это позволит не только сэкономить на строительстве новых кораблей, но и ускорит усиление флота. Так что попытки США бросить вызов России в водах близ Японии обернуться провалом, что российские военные регулярно демонстрируют в ходе учений. 

Источник: Информационное агентство «Informing»,
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