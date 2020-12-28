ВМФ РФ готовит жесткий ответ в Тихом океане для американских кораблей

Москва готовит жесткий ответ на действия США в Тихом океане, уверены аналитики китайского издания Sohu.

Перевод статьи, размещенной на страницах Sohu, предоставил портал ПолитРоссия .

По мнению авторов публикации, Россия уже не один год укрепляет свои позиции на международной политической арене, особенно если речь идет о национальных интересах страны.

Никакие действия США не игнорируются Москвой, а тщательно анализируются. В том числе и просчитывается их влияние на развитие будущего. Поэтому те попытки, которые предпринимают американцы, пытаясь проверить Россию на прочность в Тихоокеанском регионе обернутся жестким ответом со стороны Москвы.

Российские военные успешно проводят регулярно учения в Японском море. И это, уверены в Китае, является сигналом США о недопустимости любых провокаций в отношении России.

«Это сигнал американским войскам о том, что если корабли США снова приблизятся к российским водам России, то их ждет суровая встреча», – заявляют китайские обозреватели.

В Японском море в учениях поучаствовал самый сильный российский фрегат – «Маршал Шапошников». Он произвел учебные стрельбы, выпустив крылатую ракету комплекса «Уран». Не стоит забывать и об испытаниях ракеты «Циркон», которые проводила в 2020 году Россия.





После модернизации «Маршал Шапошников» вооружен современным оружием и стал одним из самых грозных военных кораблей мира. Россия, уверены в Китае, продолжит модернизацию своего флота, и это позволит не только сэкономить на строительстве новых кораблей, но и ускорит усиление флота. Так что попытки США бросить вызов России в водах близ Японии обернуться провалом, что российские военные регулярно демонстрируют в ходе учений.

Источник: Информационное агентство «Informing»,

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