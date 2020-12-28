Иран развертывает дополнительные силы ПВО из-за США

Усиление напряженности между США и Ираном повлияло на решение исламского государства развернуть несколько единиц дополнительных ПВЛ. Таким образом Тегеран намерен успешно отразить потенциальную атаку более 240 американских крылатых ракет «Томагавк», которые США сосредоточило вокруг Ирана.

О возобновлении напряженности между США и Ираном сообщила кувейтская пресса, высказав предположение, что в ближайшее время Америка может начать штурм исламского государства. В ответ на такую информацию Иран спешно разместил несколько дополнительных единиц ПВО российского производства у своих границ. Помимо этого, Иран укомплектовал ПВО своих ключевых ядерных объектов, так как не исключено, что США в первую очередь будет атаковать именно ядерные хранилища страны. По данным Международного агентства по атомной энергии, на территории Ирана таких объектов насчитывается не менее полутора десятков, что создает катастрофические последствия в случае их уничтожения.

Кувейтские журналисты также указали, что в Персидском заливе якобы уже находится американская ядерная подводная лодка и минимум два крейсера, которые оснащены «Томагавками». По некоторым сведениям, в этой акватории может находиться и израильская подводная лодка, что создает дополнительную угрозу Ирану.

Источник: Информационное агентство «Informing»,

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