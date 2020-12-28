В Австралии лекарство от рака стоимостью 160 тысяч долларов для больных миеломой будет стоить 480

В Австралии федеральное правительство дало надежду на спасение, показало свет в конце туннеля пациентам с неизлечимым раком крови, приняв решение о субсидировании в новом году нового лекарства. Об этом сообщает АВС Австралия.

В стране с первого января 2021 года будет включен в Программу фармацевтических льгот (PBS) дарзалекс. Это новый препарат, который может применяться для лечения множественной миеломы - рака, при котором раковые плазматические клетки накапливаются в костном мозге и вытесняют здоровые клетки крови.

Майлз Принс, директор отдела молекулярной онкологии и иммунологии рака в компании Epworth Health Care, отметил, что варианты лечения конкретно этого вида рака являются весьма ограниченными.

Препарат дарзалекс связывает раковые клетки и позволяет им разрушаться. Он не излечивает миелому, но позволит добиться рецидива заболевания на несколько лет.

Курс лечения этим препаратом стоит 160 тысяч долларов в год. Благодаря включению средства в PBS больным он обойдется всего в 480. Им придется платить лишь 40 долларов ежемесячно.

Федеральное правительство заявило, что в Австралии порядка 1165 пациентов получат доступ к такому лечению.

Источник: Информационное агентство «Informing»,

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