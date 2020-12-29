Эксперт Кедми предупредил о крупнейшем крахе доллара в 2021 году

В 2021 году американская валюта обесценится, уверен бывший руководитель спецслужбы «Натив» Яков Кедми.

Крах американской валюты, уверен Кедми, не за горами. На YouTube-канала «Соловьев LIVE» Кедми объяснил, почему положение доллара становиться с каждым днем все более шатким.

По мнению эксперта, до сих пор мировая экономика строится на финансово-спекулятивном капитале, который получает доход из колебаний биржевых курсов и индексов. И в результате доллар продолжает негативно влиять на экономику и производство, поскольку сейчас он очень нестабилен. Но чем серьезнее будут подобные колебания, тем выше риски для финансового рынка.





О том, каким глубоким будет кризис в каждой стране при обрушении доллара указывают разницы между реальной и «раздутой» биржевой стоимостью, долгов государств и существующих проблем в реальном секторе.

Выход из сложившейся ситуации, по мнению Якова Кедми, не может быть стандартным, поскольку он повлечет серьезные проблемы для многих государств. Тем не менее, уверен он, многие страны успеют отвязать хотя бы частично свои экономики от доллара, чтобы свести риски для своих экономик к минимуму.

Но если доллар рухнет в раз, то, по мнению Кедми, Великая депрессия покажется «оптимистической сказкой». Дефицит средств печатным станком США покрыть не удастся, поскольку доллар после падения уже не будет ничего стоить.

Источник: Информационное агентство «Informing»,

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