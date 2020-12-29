Турция и Азербайджан хотят избавиться от российских миротворцев в Карабахе

Российских миротворцев пытаются выгнать из Нагорного Карабаха.
Баку обвиняет в том, что силы Армении и Арцаха продолжают атаковать азербайджанских военных. Хотя последние категорически отрицают подобное.
Такие обвинения, уверены эксперты, звучат для того, чтобы вытеснить из Нагорного Карабаха российских миротворцев, передает Аvia.pro.
Стоит отметить, что нападения на азербайджанских военных были в тех районах, где вообще нет российских миротворцев. Но азербайджанские СМИ раздувают ситуацию, чтобы население было уверено в причастности к происходящему российского миротворческого контингента. В частности, прозвучали заявления, что Россия «не обеспечила безопасность азербайджанских военных», приняв в конфликте одну сторону, тогда как миротворческий контингент может действовать исключительно с нейтральных позиций.
Эксперты уверены, что подобные провокации будут продолжаться, поскольку Баку и Анкара намерены добиться выведения российских миротворцев из Карабаха.
Стоит отметить, что российская сторона заявила о разбирательстве по факту произошедшего. В Минобороны РФ не спешат с заявлениями до того, как будут установлены реальные факты.
Источник: Информационное агентство «Informing»,
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