Турция и Азербайджан хотят избавиться от российских миротворцев в Карабахе

Российских миротворцев пытаются выгнать из Нагорного Карабаха.

Баку обвиняет в том, что силы Армении и Арцаха продолжают атаковать азербайджанских военных. Хотя последние категорически отрицают подобное.

Такие обвинения, уверены эксперты, звучат для того, чтобы вытеснить из Нагорного Карабаха российских миротворцев, передает Аvia.pro .





Стоит отметить, что нападения на азербайджанских военных были в тех районах, где вообще нет российских миротворцев. Но азербайджанские СМИ раздувают ситуацию, чтобы население было уверено в причастности к происходящему российского миротворческого контингента. В частности, прозвучали заявления, что Россия «не обеспечила безопасность азербайджанских военных», приняв в конфликте одну сторону, тогда как миротворческий контингент может действовать исключительно с нейтральных позиций.

Эксперты уверены, что подобные провокации будут продолжаться, поскольку Баку и Анкара намерены добиться выведения российских миротворцев из Карабаха.

Стоит отметить, что российская сторона заявила о разбирательстве по факту произошедшего. В Минобороны РФ не спешат с заявлениями до того, как будут установлены реальные факты.

Источник: Информационное агентство «Informing»,

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