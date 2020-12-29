Алжир отказал РФ в размещении на территории страны военной базы

Сегодня, 10:50

Анна Лисова

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Алжир отказал РФ в размещении на территории страны военной базы

Российской военной базы не будет на территории Алжира, во всяком случае в ближайшие несколько лет. 

Информация о том, что Алжир отказал России в праве на создание на его территории военных объектов прозвучала в алжирских СМИ, передает Аvia.pro.

Около месяца назад источник сообщил, что Россия заинтересована в строительстве военной базы в Алжире. Но официально эта информация не подтверждалась. Теперь же издание «Kadara», ссылаясь на осведомленный источник сообщает, что Алжир намерен ограничиться во взаимодействии с Россией только военно-техническим сотрудничеством. При этом право на строительство военной базы Москве Алжир предоставлять пока не планирует. 

Эксперты отмечают, что Россия в последние несколько лет активно усиливает свои позиции по всему миру. В частности, прозвучала информация о строительстве российской военной базы в Судане. Также российские базы могут появиться на Кубе и в Венесуэле. Но насколько информация об этом достоверна, и как скоро российские базы начнут функционировать в данных странах, сказать сложно, поскольку официально пока заявлений по этому поводу не было. 

Источник: Информационное агентство «Informing»,
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