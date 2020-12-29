Китайские корабли выдворили эсминец США из своих территориальных вод

Приключения американского эсминца «Джон Маккейн» в мире продолжаются. Не успели утихнуть страсти в России после его ноябрьского вторжения в залив Петра Великого, как он уже Китай «поставил на уши».

Информационное агентство «The Fars News Agency» сообщило о несанкционированном заходе «Джона Маккейна» в акваторию Южно-Китайского моря. Корабль ВМС США был замечен неподалеку островов Наньша.

Военные моряки Китая оперативно отреагировали на появление эсминца и выдворили его из своих территориальных вод.

В Седьмом флоте США информацию о вторжении уже опровергли.

Пресс-служба ведомства сообщила, что американские военные оспаривают права Вьетнама на часть Южно-Китайского моря близ курортного острова. Поэтому в минувший четверг «Джон Маккейн» проводил в этом районе операцию по обеспечению свободы судоходства.

Напомним, в ноябре «Джон Маккейн» вторгся в залив Петра Великого, в территориальные воды России, и демонстративно прошел вглубь. После этого большой противолодочный корабль ВМФ РФ «Адмирал Виноградов» связался с нарушителем государственной границы. Ему удалось заставить «американца» ретироваться только после того, как он пригрозил морским тараном.

Авторы «The Fars News Agency» вспоминают это и отмечают, что корабли ВМФ Китая, фактически, действовали по такому же сценарию.

Источник: Информационное агентство «Informing»,

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