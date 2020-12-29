Китайские корабли выдворили эсминец США из своих территориальных вод

Сегодня, 10:15

Ольга Громова

0

Image 16+
Китайские корабли выдворили эсминец США из своих территориальных вод
Американский эсминец «Джон Маккейн»

Приключения американского эсминца «Джон Маккейн» в мире продолжаются. Не успели утихнуть страсти в России после его ноябрьского вторжения в залив Петра Великого, как он уже Китай «поставил на уши».

Информационное агентство «The Fars News Agency» сообщило о несанкционированном заходе «Джона Маккейна» в акваторию Южно-Китайского моря. Корабль ВМС США был замечен неподалеку островов Наньша.

Военные моряки Китая оперативно отреагировали на появление эсминца и выдворили его из своих территориальных вод.


В Седьмом флоте США информацию о вторжении уже опровергли.

Пресс-служба ведомства сообщила, что американские военные оспаривают права Вьетнама на часть Южно-Китайского моря близ курортного острова. Поэтому в минувший четверг «Джон Маккейн» проводил в этом районе операцию по обеспечению свободы судоходства.

Напомним, в ноябре «Джон Маккейн» вторгся в залив Петра Великого, в территориальные воды России, и демонстративно прошел вглубь. После этого большой противолодочный корабль ВМФ РФ «Адмирал Виноградов» связался с нарушителем государственной границы. Ему удалось заставить «американца» ретироваться только после того, как он пригрозил морским тараном.

Авторы «The Fars News Agency» вспоминают это и отмечают, что корабли ВМФ Китая, фактически, действовали по такому же сценарию.

Источник: Информационное агентство «Informing»,
зарегистрировно Роскомнадзором ИА № ФС 77-79529

Не забудьте добавить «INFORMING» в источники новостей
Добавить сайт «INFORMING» в мои источники Яндекс.Новости
Добавить сайт «INFORMING» в мои источники Google.News
Добавить сайт «INFORMING» в мои источники Яндекс.Дзен
Не забудьте поделиться новостью!

Лента

Китайские корабли выдворили эсминец США из своих территориальных вод

Сегодня, 10:15

Турция и Азербайджан хотят избавиться от российских миротворцев в Карабахе

Сегодня, 09:50

Иран развертывает дополнительные силы ПВО из-за США

Вчера, 23:05

В Австралии лекарство от рака стоимостью 160 тысяч долларов для больных миеломой будет стоить 480

Вчера, 22:25

Жители Сирии забросали камнями американский военный патруль

Вчера, 20:45

Фененко: за нападениями на азербайджанских военных стоят армянские реваншисты

Вчера, 15:25

На борту российских фрегатов увидели отметки об уничтоженных кораблях НАТО

Вчера, 12:05

Хуситы грозятся подорвать израильскую подлодку, разместив в проливе до 50 мин

Вчера, 12:00

Российские миротворцы сопроводили колонны Азербайджана в Карабахе

27-12-2020, 22:05

США после серьезного предупреждения прекратили демонстрировать России силу

27-12-2020, 14:40

Пилот ВМС рассказал о подводных НЛО, пожирающих торпеды

27-12-2020, 14:40

В США обвинили компанию из Китая в слежке за пользователями через телевизоры

26-12-2020, 23:55

В Ливии за год российские ЗРПК «Панцирь-С» сбили 47 турецких дронов Bayraktar TB2

26-12-2020, 21:15

Al-Monitor: Россия попала в тупик на севере Сирии

26-12-2020, 20:50

SANA: сирийские С-300 успешно атаковали израильские цели

26-12-2020, 15:40

Полковник США Роберт Гамильтон: В случае войны с НАТО Россию ждет полный разгром

25-12-2020, 15:35

Экс-сотрудник СБУ: США разрабатывают в украинских лабораториях биологическое оружие против славян

25-12-2020, 13:35

Военным США разрешили атаковать корабли и самолеты РФ и КНР при провокациях

25-12-2020, 13:05

Грузинско-азербайджанский альянс намерен заблокировать доступ к российской военной базе в Армении

25-12-2020, 12:55

Зеленский описал сценарий полномасштабной войны с РФ

25-12-2020, 12:35

Комментировать

Комментарии для сайта Cackle

Новости партнеров

Новости партнеров