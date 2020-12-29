В 2021 году миллионам пенсионеров придется рассчитываться по кредитам внуков

Сегодня, 23:00

Ольга Громова

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В 2021 году миллионам пенсионеров придется рассчитываться по кредитам внуков

Российским пенсионерам следует быть готовыми к тому, что вскоре после наступления Нового года на пороге их жилищ могут появиться представители Федеральной службы судебных приставов России. Порядка миллиона граждан на заслуженном отдыхе числятся должниками по кредитам.

Нередко сами пенсионеры честно и добросовестно платили по своим обязательствам. Чего нельзя сказать об их детях и внуках. Многие из них прячутся и перекладывают свою ответственность на родственников-пенсионеров. Большая доля вины за просрочку по кредитам возлагается на пенсионеров, которым практически ежемесячно платят субсидии по старости. Приставы могут лишить их этого, пишет «Московский комсомолец».


Летом Госдума одобрила проект закона, в котором были прописаны меры защиты пенсионеров от взысканий. Действие этого положения продлено, но ненадолго.

Помочь пенсионерам нашей страны могла бы кредитная амнистия. Однако в сложившейся ситуации, когда в мире свирепствует эпидемия коронавируса, вряд ли государство решится на такой шаг. Все указывает на то, что пенсионерам не остается ничего другого, как платить по кредитам внуков.

«К пенсионеру, получающему месячную субсидию, предъявить претензии гораздо легче, чем искать молодого человека с неизвестными банковским реквизитами», - объясняет кандидат экономических наук, эксперт Российского института стратегических исследований Михаил Беляев.

Источник: Информационное агентство «Informing»,
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