Кнутов допустил войну США с Ираном после инаугурации Байдена

Градус напряжения на Ближнем Востоке растет с каждым новым днем. Иран обуян жаждой мести за убийство своего физика-ядерщика Мохсена Фахризаде. К тому же уже почти год прошел с момента убийства генерала Кассема Сулеймани. Эксперты допускают, что именно к этой дате могут приурочить несколько актов возмездия.

Ударам могут подвергнуться военные объекты США, размещенные на территории Ирака, а также Израиля. Видимо, именно по этой причине военное руководство Штатов направило в указанный регион ударную авианосную группировку и ракетную подлодку. То есть война на Ближнем Востоке может быть не гипотетической, а реальной. Так, эксперты склоняются к мысли, что появление в небе Ирака американских военных самолетов-разведчиков RC-135W и ретранслятора E-11 BACN, а также пяти летающих танкеров может указывать на то, что готовится удар по ядерным объектам Ирана.

«Новая администрация принимает дела у команды Трампа, включая Пентагон. Существует немалая вероятность, что уходящая администрация, по согласованию с новой, может нанести удар по Ирану. Что-то наподобие прощального салюта», - считает военный эксперт Юрий Кнутов.

В интервью NN он допустил, что приказ об ударе вполне может быть отдан и новым хозяином Белого дома. Джо Байден, дабы продемонстрировать всему миру свою решительность, может распорядиться об атаке. Кнутов допускает, что это может быть сделано вскоре после инаугурации.

Тегерану следует держать свои войска ПВО и ВВС в повышенной боевой готовности, уверен эксперт, ибо США и Израиль готовы развязать войну. При этом союзники могут действовать примерно по такому сценарию: в него будет вовлечена и Сирия.

«Израиль наносит авиаудар, Дамаск сбивает самолет над Ливаном. США якобы заступаются за Израиль и наносят удар по объектам сирийской армии и иранским добровольцам», - рассказал Кнутов.

На то, что американская авиация в регионе активно перемещается, указывает недавно опубликованный на Telegram-канале Bellum Acta. Командование группировки США в регионе уже давно не считает необходимым уведомлять иракских диспетчеров о передвижениях своих самолетов.

Источник: Информационное агентство «Informing»,

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