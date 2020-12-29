Азербайджан и Турция не хотят присутствия в Нагорном Карабахе миротворцев из России

Азербайджан и Турция выказывают недовольство нахождением российских миротворцев в карабахской зоне, предполагая, что российское правительство лояльно к «главе сепаратистского режима» Арцраха, передает «Avia.pro».

Азербайджан неоднократно заявлял о том, что усиление авторитета России в карабахской зоне является недопустимым явлением, поскольку РФ якобы может воспользоваться положением и помочь Армении отвоевать спорные территории обратно. Также официальный Баку обвинил в нападении на своих военнослужащих армию Армении и Арцраха, подразумевая, что это произошло при содействии российских миротворцев. Такую неподтвержденную информацию стали активно распространять азербайджанские СМИ, усиливая агрессию местного населения против Армении и России в том числе. В частности, Азербайджан обвинил Россию в том, что «миротворцы не обеспечили безопасность азербайджанских военных, а возможно, и согласованно допустила нападение».



Такие провокационные заявления со стороны Азербайджана призваны возмутить мировое сообщество и добиться вывода российских миротворческих сил из Карабаха. При этом Азербайджан упорно замалчивает тот факт, что столкновения произошли на территории подконтрольной Азербайджану, далеко за пределами зоны миротворческой операции, вследствие чего Россия никак не могла ни участвовать в нападении на Азербайджан, ни предотвратить его.

Источник: Информационное агентство «Informing»,

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