Эксперт Ковригин: российские власти не станут поднимать налоги

Сегодня, 22:45

0

Image 16+
Эксперт Ковригин: российские власти не станут поднимать налоги
Финансовый аналитик Вадим Ковригин

Финансовый аналитик и доцент РЭУ им. Г. В. Плеханова Вадим Ковригин прокомментировал недавнее заявление министра финансов Антона Силуанова о налогах. Ковригин отметил, что правительство в канун выборов точно не будет повышать налоги, поэтому дополнительных вливаний в бюджет не предвидится, передает «Regnum».

Вадим Ковригин сообщил, что заверениям Антона Силуанова вполне можно верить, так как правящая власть не рискнет своим рейтингом, введя новые налоги или увеличив старые.


«Хоть наше правительство и подчёркивает постоянно низкий уровень налогов на прибыль и на доходы физических лиц, все равно российские косвенные налоги немаленькие. Обещание министра не повышать налоги, безусловно, положительно скажется на деловом и инвестиционном климате в стране. Граждане проголосуют за тех, кто пообещает не поднимать налоги, это разумный ход», - отметил финансовый аналитик. 

Вадим Ковригин вспомнил о предыдущей предвыборной политической ситуации, когда инициатива повышения НДС на 2% вызвала массовое недовольство и протесты россиян.

«Правящая элита заинтересована в сохранении своей поддержки в предвыборный год, поэтому не пойдёт она на повышение налогов. Пока можно выдохнуть спокойно и расслабиться», - добавил Вадим Ковригин.

Источник: Информационное агентство «Informing»,
зарегистрировно Роскомнадзором ИА № ФС 77-79529

Не забудьте добавить «INFORMING» в источники новостей
Добавить сайт «INFORMING» в мои источники Яндекс.Новости
Добавить сайт «INFORMING» в мои источники Google.News
Добавить сайт «INFORMING» в мои источники Яндекс.Дзен
Не забудьте поделиться новостью!

Лента

Эксперт Кедми предупредил о крупнейшем крахе доллара в 2021 году

Сегодня, 09:05

В 2021 году в России изменится пенсионный возраст, вырастут пенсии и налоги для богатых

26-12-2020, 13:25

Экономист Буклемишев объяснил неспособность бедных разбогатеть в России

26-12-2020, 10:50

Российские банки могут ограничить снятие наличных с банковских карт

25-12-2020, 10:20

Аналитик: Рубль может повторить судьбу турецкой лиры

24-12-2020, 15:35

Появился список выплат и пособий, которые россияне получат в 2021 году

24-12-2020, 00:25

Россиян предостерегли от хранения сбережений в долларах

24-12-2020, 00:10

Финансовый эксперт предостерегает россиян от кредитов перед Новым годом

19-12-2020, 09:55

Хазин: банковские вклады россиян могут быть конфискованы

18-12-2020, 19:45

В ПФР разъяснили порядок новогодних выплат на детей, объявленных Путиным

18-12-2020, 11:50

Россияне вывели со счетов и депозитов 1,5 триллиона рублей с января по октябрь

17-12-2020, 14:00

Юрист порекомендовала россиянам погасить долги до Нового года

17-12-2020, 12:10

Финансист Русецкий рассказал, как без особого риска заработать больше, чем на вкладе

16-12-2020, 19:00

Сенатор Бибикова рассказала, кто из россиян сможет выйти на пенсию досрочно

14-12-2020, 11:30

В ПФР россиянам рассказали, как проверить размер пенсии

12-12-2020, 00:10

В ПФР рассказали, как россиянам проверить размер будущей пенсии

11-12-2020, 18:50

Долги россиян по коммунальным платежам могут списать перед президентскими выборами

10-12-2020, 19:45

Финансист рассказал об испытаниях для рубля в 2021 году

10-12-2020, 19:00

Доллару напророчили полное обесценивание из-за политики ФРС США

8-12-2020, 14:25

Госдума рассмотрит законопроект о рассрочке оплаты долгов для российских пенсионеров

8-12-2020, 13:10

Комментировать

Комментарии для сайта Cackle

Новости партнеров

Новости партнеров