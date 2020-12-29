Эксперт Ковригин: российские власти не станут поднимать налоги

Финансовый аналитик и доцент РЭУ им. Г. В. Плеханова Вадим Ковригин прокомментировал недавнее заявление министра финансов Антона Силуанова о налогах. Ковригин отметил, что правительство в канун выборов точно не будет повышать налоги, поэтому дополнительных вливаний в бюджет не предвидится, передает «Regnum».

Вадим Ковригин сообщил, что заверениям Антона Силуанова вполне можно верить, так как правящая власть не рискнет своим рейтингом, введя новые налоги или увеличив старые.

«Хоть наше правительство и подчёркивает постоянно низкий уровень налогов на прибыль и на доходы физических лиц, все равно российские косвенные налоги немаленькие. Обещание министра не повышать налоги, безусловно, положительно скажется на деловом и инвестиционном климате в стране. Граждане проголосуют за тех, кто пообещает не поднимать налоги, это разумный ход», - отметил финансовый аналитик.

Вадим Ковригин вспомнил о предыдущей предвыборной политической ситуации, когда инициатива повышения НДС на 2% вызвала массовое недовольство и протесты россиян.

«Правящая элита заинтересована в сохранении своей поддержки в предвыборный год, поэтому не пойдёт она на повышение налогов. Пока можно выдохнуть спокойно и расслабиться», - добавил Вадим Ковригин.

Источник: Информационное агентство «Informing»,

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