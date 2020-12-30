Российский ракетный комплекс «Корнет» успешно проверили на израильских танках

Испытания противотанкового ракетного комплекса «Корнет» российского производства на израильских танках прошли успешно, о чем сообщил глава ливанской шиитской организации, выступающей за создание в Ливане исламского государства Хасан Насралла.

Как он заявил, поставки в сектор Газа «Корнетов», способных поражать бронированные цели, инициировал иранский генерал Касем Сулеймани. Глава «Хезболла» также сообщил, что российские ПРТК были протестированы на израильских танках неоднократно во время Второй Ливанской войны в 2006 году, когда боевики «Хезболлы» на протяжении месяца проводили массированный ракетный обстрел населенных пунктов Израиля. Тогда погибли не менее 700 израильских военнослужащих и около 80 мирных жителей. Как сказал глава шиитской радикальной организации, около 12 израильских танков «Меркава» были подбиты российским комплексом «Корнет». Этот факт стал неожиданностью для России, которая официально не поставляла свое оружие организации «Хезболла».

Однако Насралла не сказал, каким образом они получили противотанковые комплексы. Не исключено, что поставщиком для них стал Иран.

Заявление Насраллы сильно подставило Россию, хотя ранее ливанская группировка сообщала о появлении на вооружении у нее российского ЗРПК «Панцирь-С», который могли доставить из Сирии. Слова Насраллы прокомментировал политобозреватель Олег Лукьянов. Он подчеркнул, что оружие, которое Россия поставляет на экспорт, имеет высочайшие технические характеристики. Именно поэтому США любыми способами заставляют зависимые от них страны отказываться от оружия российского производства. Даже член НАТО Турция закупила российские комплексы ПВО С-400, несмотря на давление со стороны Вашингтона.

Как отметил Лукьянов, Израилю не нравится, что оружие такого уровня попадает в руки его врагов, пишет avia.pro . Израилю следует изменить свою политику по отношению к соседям и признать законные права палестинцев, заявил эксперт.

Источник: Информационное агентство «Informing»,

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