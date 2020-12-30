В Индонезии рыбак выловил подводный дрон Китая

В Индонезии рыбак близ острова Селаяр в провинции Южный Сулавеси вместо гигантской рыбины обнаружил в своих сетях странный и подозрительный предмет. Сам мужчина не имел предположений и терялся в догадках, что же за штуковину удалось выловить.

Специалисты, взглянув на находку, сразу же пришли к выводу, что это китайский военный подводный беспилотник Sea Wing, сообщает издание detikNews.

По внешнему виду дрон сильно смахивает на торпеду. В длину он более двух метров, имеет 3-метровую антенну и два вертикальных руля по середине.

Сенсорная решетка расположена в передней части аппарата.

Как правило, такие подводные беспилотники применяются для составления в военных целях подробных карт морского дна.

Однако Южный Сулавеси расположен на значительном удалении от территориальных вод Поднебесной - между Зондским и Ломбокским проливами, которые соединяют Индийский океан с Южно-Китайским морем. И то, что именно там обнаружился китайский дрон, может быть доказательством того, что Китай изучает подводный рельеф в чужих территориальных водах.

Не исключено, что НОАК прорабатывает маршруты прохода из Южно-Китайского моря в Индийский океан для своих военных судов.

Источник: Информационное агентство «Informing»,

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