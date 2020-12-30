Китай сделал гостайной исследования о коронавирусе COVID-19 и закрыл пещеры с летучими мышами

Китайское правительство поместило под гриф «секретно» исследования о коронавирусе — в частности, в провинции Юньнань, были закрыты все пещеры с летучими мышами. При этом официально китайские власти якобы поощряют исследования ученых в этой сфере и даже выделяют крупные гранты, передает «Московский комсомолец».

Американские журналисты уже не однократно обвинили Китай в намеренном замалчивании информации о коронавирусе, обвиняя Поднебесную в сокрытии фактов, касающихся степени заразности и смертельности инфекции. СМИ США акцентируют внимание на том, что с начала пандемии COVID-19 и до сих пор так и не представлены достоверные сведения о природе этого заболевания, хотя были проведены многочисленные исследования.

Сообщается, что вход в шахту горных долин юга Китая превратился в «черную дыру» с запретом от властей проводить там какие-либо исследования. Причем тем ученым, которые успели до запрета правительства посетить эту шахту и взять образцы у летучих мышей, настрого запретили общаться с прессой и передавать им какую-либо информацию. Международное агентство «Associated Press» прямо обвинило Пекин в жестком контроле исследования происхождения COVID-19, ограничении некоторых из них, и одновременно активном продвижении второстепенных теорий о том, что вирус мог сформироваться вне Китая.

«Что нашли китайские ученые, которые несколько месяцев изучали этот вопрос? Может быть, их данные не были окончательными или они скрыли данные по какой-то политической причине. Я не знаю ... Хотел бы я знать», - прокомментировал эпидемиолог из Университета Дьюка Грегори Грей, который курирует лабораторию в Китае, изучающую передачу инфекционных заболеваний от животных людям.

Эксперт указал, что контроль правительства за распространением правдивой информации заблокировал оперативный обмен данными с ВОЗ и затруднил раннее тестирование, что в итоге привело к массовой заражаемости граждан по всему миру.

Источник: Информационное агентство «Informing»,

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