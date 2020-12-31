В США назвали Россию обладателем самого большого арсенала тактических ядерных боеголовок

Сегодня, 15:25

0

Image 16+
В США назвали Россию обладателем самого большого арсенала тактических ядерных боеголовок

Журналисты американского издания «The National Interest» объявили, что в России содержится самое большое количество ядерных боеголовок в мире. По предположению американских экспертов, в РФ сохраняется около 6000 единиц такого вооружения.

Автор «The National Interest» и военный эксперт Марк Эпископос предположил, что еще со времен СССР Россия нарастила огромное количество ядерных боеголовок.


«Сейчас в России может насчитываться до 6 тысяч единиц ядерного вооружения, хотя это число значительно меньше, чем у ее советского предшественника. Например, в СССР насчитывалась от 13 000 до 22 000 тактических боеголовок к концу холодной войны в 1991 году», - прокомментировал Марк Эпископос. 

Эксперт отметил, что такое наращивание Россией своей ядерной мощи позволяет «держать США в постоянном страхе», чему способствует и строжайшая секретность ядерных российских стандартов.

«В действительности для США ядерная угроза от России может сложится еще более худшим образом, поскольку РФ ревностно оберегает тайну производства своих ядерных боеголовок», - значится в «The National Interest».

Также Марк Эпископос указал, что не существует технического, общепринятого определения таких терминов, как тактические и стратегические боеголовки — из-за того, что между этими двумя типами вооружения нет четкой разделительной линии, напряженная ситуация для США еще более осложняется своей неопределенностью.

«США располагает крайне скудными сведениями касательно российского ядерного оружия. Пока Пентагону достоверно известно только о подводных и корабельных вариантах российских крылатых ракет Калибр, новых атомных подводных лодках с крылатыми ракетами Ясень и недавних фрегатов класса Адмирал Горшков», - отметил военный эксперт.

Источник: Информационное агентство «Informing»,
зарегистрировно Роскомнадзором ИА № ФС 77-79529

Не забудьте добавить «INFORMING» в источники новостей
Добавить сайт «INFORMING» в мои источники Яндекс.Новости
Добавить сайт «INFORMING» в мои источники Google.News
Добавить сайт «INFORMING» в мои источники Яндекс.Дзен
Не забудьте поделиться новостью!

Лента

В США назвали Россию обладателем самого большого арсенала тактических ядерных боеголовок

Сегодня, 15:25

Китай сделал гостайной исследования о коронавирусе COVID-19 и закрыл пещеры с летучими мышами

Вчера, 18:20

В Индонезии рыбак выловил подводный дрон Китая

Вчера, 16:00

Российский ракетный комплекс «Корнет» успешно проверили на израильских танках

Вчера, 15:40

Азербайджан и Турция не хотят присутствия в Нагорном Карабахе миротворцев из России

29-12-2020, 20:05

Кнутов допустил войну США с Ираном после инаугурации Байдена

29-12-2020, 18:25

Китайские корабли выдворили эсминец США из своих территориальных вод

29-12-2020, 10:15

Турция и Азербайджан хотят избавиться от российских миротворцев в Карабахе

29-12-2020, 09:50

Иран развертывает дополнительные силы ПВО из-за США

28-12-2020, 23:05

В Австралии лекарство от рака стоимостью 160 тысяч долларов для больных миеломой будет стоить 480

28-12-2020, 22:25

Жители Сирии забросали камнями американский военный патруль

28-12-2020, 20:45

Фененко: за нападениями на азербайджанских военных стоят армянские реваншисты

28-12-2020, 15:25

На борту российских фрегатов увидели отметки об уничтоженных кораблях НАТО

28-12-2020, 12:05

Хуситы грозятся подорвать израильскую подлодку, разместив в проливе до 50 мин

28-12-2020, 12:00

Российские миротворцы сопроводили колонны Азербайджана в Карабахе

27-12-2020, 22:05

США после серьезного предупреждения прекратили демонстрировать России силу

27-12-2020, 14:40

Пилот ВМС рассказал о подводных НЛО, пожирающих торпеды

27-12-2020, 14:40

В США обвинили компанию из Китая в слежке за пользователями через телевизоры

26-12-2020, 23:55

В Ливии за год российские ЗРПК «Панцирь-С» сбили 47 турецких дронов Bayraktar TB2

26-12-2020, 21:15

Al-Monitor: Россия попала в тупик на севере Сирии

26-12-2020, 20:50

Комментировать

Комментарии для сайта Cackle

Новости партнеров

Новости партнеров