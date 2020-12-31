В США назвали Россию обладателем самого большого арсенала тактических ядерных боеголовок

Журналисты американского издания «The National Interest» объявили, что в России содержится самое большое количество ядерных боеголовок в мире. По предположению американских экспертов, в РФ сохраняется около 6000 единиц такого вооружения.

Автор «The National Interest» и военный эксперт Марк Эпископос предположил, что еще со времен СССР Россия нарастила огромное количество ядерных боеголовок.

«Сейчас в России может насчитываться до 6 тысяч единиц ядерного вооружения, хотя это число значительно меньше, чем у ее советского предшественника. Например, в СССР насчитывалась от 13 000 до 22 000 тактических боеголовок к концу холодной войны в 1991 году», - прокомментировал Марк Эпископос.

Эксперт отметил, что такое наращивание Россией своей ядерной мощи позволяет «держать США в постоянном страхе», чему способствует и строжайшая секретность ядерных российских стандартов.

«В действительности для США ядерная угроза от России может сложится еще более худшим образом, поскольку РФ ревностно оберегает тайну производства своих ядерных боеголовок», - значится в «The National Interest».

Также Марк Эпископос указал, что не существует технического, общепринятого определения таких терминов, как тактические и стратегические боеголовки — из-за того, что между этими двумя типами вооружения нет четкой разделительной линии, напряженная ситуация для США еще более осложняется своей неопределенностью.

«США располагает крайне скудными сведениями касательно российского ядерного оружия. Пока Пентагону достоверно известно только о подводных и корабельных вариантах российских крылатых ракет Калибр, новых атомных подводных лодках с крылатыми ракетами Ясень и недавних фрегатов класса Адмирал Горшков», - отметил военный эксперт.

Источник: Информационное агентство «Informing»,

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