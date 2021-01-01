Генсек НАТО не видит в России непосредственной военной угрозы

Сегодня, 00:25

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Генсек НАТО не видит в России непосредственной военной угрозы

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что Россия не представляет никакой военной угрозы для альянса. 

«Я не вижу военной угрозы со стороны России для НАТО, однако я вижу, как она утверждается, используя свою военную мощь против соседних стран – Украины и Грузии», - высказал свое мнение генсек альянса.

Однако Столтенберг уверен в том, что кибератаки против членов парламентов Германии и Норвегии были осуществлены именно Россией. Также он обвинил ее в использовании химических веществ в Великобритании для убийства людей.


«Несмотря на то, что Россия не такая могущественная, каким был Советский Союз, она все же обладает ядерным оружием, которое может навредить всей Европе», - продолжил генеральный секретарь.

Также глава альянса раскритиковал недавние действия Турции, которая приобрела у России зенитно-ракетные комплексы С-400. Однако из-за того, что Анкара является важным союзником НАТО из-за удачного географического положения, Столтенберг призвал всеми силами сохранить нахождение страны в НАТО.

Напомним, что ранее североатлантический альянс заявлял о том, что главным военным противником для него до 2030 года является именно Россия.

Также отметим, что Кремль до сих пор не признает свою причастность к боевым действиям в Донбассе.

Источник: Информационное агентство «Informing»,
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