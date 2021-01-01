В Пентагоне признали отставание от России в гонке вооружений

Вчера, 23:15

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В Пентагоне признали отставание от России в гонке вооружений

Американские эксперты признали серьезное отставание от РФ в сфере военного вооружения и обороноспособности страны. При этом Пентагон намерен восполнить пробелы, с чем связана разработка политик военного наращивания

По заявлению аналитика американского издания «The National Interest» Криса Осборна, власти США по-прежнему хотят обладать самым мощным ядерным вооружением в мире, однако признают, что на сегодняшний день по этому пункту Вашингтон сильно проигрывает Москве. 

«США однозначно будут работать над расширением своего арсенала ядерного оружия — уже началась массированная модернизация и пополнение количества ядерного орудия», - сообщил американский журналист. 

Причем Крис Осборн подчеркнул, что США будет придерживаться этой тактики без учета итогов переговоров с РФ в области ограничения стратегических ядерных вооружений. 

«И Россия, и Китай, как хорошо известно, добились огромного быстрого прогресса в области ядерной модернизации, включающей в себя создание новых видов вооружений, совершенствование и расширение имеющегося арсенала. Естественно, что это совсем не устраивает США, в связи с чем будет проведена полномасштабная кампания по наращиванию ядерной мощи», - отметил Крис Осборн. 

Известно, что договор между США и Россией СНВ-3, который регламентирует меры по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений, истекает в 2021 году. США уже намерено выдвинуть заведомо невыполнимые требования, чтобы данный договор продлен не был.

Источник: Информационное агентство «Informing»,
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